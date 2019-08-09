Образовательная программа для социальных предпринимателей "Время лидера" стартовала в Нижегородской области Экономика

Образовательная программа для социальных предпринимателей "Время лидера" стартовала в Нижегородской области.

По сведениям областного минпрома, обучение пройдут предприниматели некоммерческого сектора, уже имеющие свой социальный бизнес, и те, кто только собирается организовать своё дело.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, программу разработал Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (АНО "ЦИСС НО"). «В Центре решили поддержать тех, кто подготовил бизнес-проект, но приступить к его реализации не решается.

Программа "Время лидера" поможет социальным предпринимателям поверить в свои силы, проработать управленческие и лидерские навыки, необходимые предпринимателям для того, чтобы сделать первые шаги от идеи проекта к его осуществлению. "Обучение пройдут более 30 человек", - заявил Максим Черкасов.

Обучение продлится 5 недель, занятия будут проходить по субботам.

"Первая вводная лекция будет посвящена генерации идей: предприниматели будут работать над своей бизнес-идеей и пошагово прорабатывать план действий, выстраивать эффективные стратегии. На втором и третьем занятии - прорабатывать лидерские качества. На заключительных лекциях участники подберут соратников и научатся командному взаимодействию", - рассказал руководитель ЦИСС НО Игорь Седых.

Обучение в Акселерационной программе "Время лидера" - бесплатное.

Подробнее о программах поддержки социального предпринимательства можно узнать на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области: cissno52.ru

Напомним, господдержка социального предпринимательства – одна из мер, предусмотренных национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".