Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведет личный прием граждан 4 августа Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведет личный прием граждан 4 августа.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 4 сентября 2019 года в 14:00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области пройдет прием жителей города и области.

На вопросы граждан ответит заместитель губернатора, заместитель Председателя правительства Нижегородской области Сергей Морозов.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя губернатора.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 и предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе надо иметь паспорт.

Режим работы приемной граждан: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, пятница и предпраздничные дни - с 09:00 до 17:00.

Справочная информация предоставляется по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием осуществляется до 28 августа.

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