Итоги распределения разрешений на охоту подвели в Нижегородской области Общество

Итоги распределения разрешений на охоту подвели в Нижегородской области.

По сведениям регионального комитета госохотнадзора, стали известны итоги заседания комиссии по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях (ООУ), состоявшегося 07 августа 2019 года в Кремле.

"В 2019 году разыграно право получения 109 разрешений (лось — 48 разрешений, кабан — 48, медведь — 8, косуля – 5) на добычу охотничьих ресурсов в ООУ 14 муниципальных образований Нижегородской области. Из них 63 разрешения (лось — 30, кабан — 26, медведь — 5, косуля — 2) разыгрывались среди охотников, участвовавших в проведении биотехнических мероприятий", - сообщили в госохотнадзоре.

В ведомстве пояснили, что для улучшений условий обитания диких животных в ООУ охотники принимали активное участие в биотехнических мероприятиях, так в период с июля 2018 года по июнь 2019 года в регионе изготовлено 94 солонца для лося, 87 солонцов для зайца, установлено 20 аншлагов для обозначения зон охраны охотничьих ресурсов (воспроизводственных участков). Для подкормки копытных животных и птиц выложено около 43 тонн зерна и 6,6 тонны соли.

Как сообщили в госохотнадзоре, в 2019 году было подано 2537 заявления (в 2018 году – 2394), из них подано с нарушением установленного порядка или на территории ООУ, в которых не установлена квота добычи охотничьих ресурсов, или квота добычи распределяется среди охотников проводивших биотехнические мероприятия — 374 (в 2018 году – 595).

К участию в жеребьевке допущены 2163 заявки (в 2018 года - 1799 заявок), из них 94, к которым приложены акты выполненных работ в соответствии с полученными заданиями.

Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в Нижегородской области благодаря государственной программе "Охрана животного мира Нижегородской области", которую утвердил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что по результатам государственного мониторинга в регионе увеличилась численность ценных видов охотничьих ресурсов. В 2019 году насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. — 14,9 тыс.), 963 косули (в 2018 г. — 926) и 1151 медведь (2018 году – 966).