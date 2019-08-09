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Общество

Субботник в "Копосовской дубраве" пройдет в Нижнем Новгороде 17 августа

12 августа 2019 09:19  [57] Общество

Фото: Алексей Волков

Субботник в "Копосовской дубраве" (Сормовский район) пройдет в Нижнем Новгороде 17 августа 2019 года. Об этом сообщили комитете защиты волжской поймы. Начало в 11:00.

Дата "генеральной уборки" выбрана не случайно — 17 августа День города.

"Мы считаем, что лучшим подарком любимому городу является забота о нём. Мы приглашаем всех, кто любит Нижний, Сормово и великолепную дубраву, присоединиться к нам и сделать доброе дело.

Мешки для мусора, инвентарь для уборки и вывоз собранного мусора обеспечивает администрация Сормовского района, покупку перчаток — нижегородец Алексей Краснов, транспортировку до Копосовской дубравы и обратно —перевозчик ИП Каргин", - рассказали организаторы.

Транспорт отправляется в 10:30 от остановки "Центр Сормово", либо в 11:00 у входа на территорию Копосовской дубравы (вход со стороны улицы Хальзовской).

Контакты для связи: +7-909-283-53-67 Алексей Геннадьевич.

СПРАВКА:

Копосовская дубрава — памятник природы регионального значения, уникальная природная территория, на которой много лет существуют краснокнижные растения и животные. Это одна из старейших пойменных дубрав региона. В ней произрастают огромные дубы, возраст которых составляет не менее 200-250 лет.

Не менее ценной с точки зрения биологического разнообразия является пойма реки Волги — обширная рекреационная зона между дубравой и рекой. В ней также есть растения и животные, занесённые в Красные книги региона и России. В настоящее время и дубрава, и пойменная территория находятся под угрозой уничтожения из-за планов по застройке поймы.

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