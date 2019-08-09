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Политика

Михаил Суворов назначен и.о.гендиректора ГУММиД в Нижнем Новгороде

12 августа 2019 09:55  [63] Политика

Михаил Суворов назначен и.о.гендиректора МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 12 августа 2019 года.

Александр Мякинин, ранее занимавший этот пост, ушел по собственному желанию. Напомним, Мякинин из Новосибирска был назначен гендиректором ГУММиД в октябре 2018 года. Соответствующее решение было принято главой города Владимиром Пановым. Таким образом, Мякинин проработал на это должности 9 месяцев. Ранее журналисты интересовались, с чем связана тенденция, при которой специалисты из других регионов приезжают в Нижний Новгород и занимают здесь руководящие должности. Тогда Владимир Панов отвечал, что люди из другого города более мотивированы на результат.

Напомним также, что Роман Колосов был уволен с поста замглавы Нижнего Новгорода по транспорту в июле этого года, проработав всего 8 месяцев. Он также не из Нижегородской области.

СПРАВКА:

Михаил Борисович Суворов родился 23 сентября 1967 года. Получил высшее техническое образование, имеет квалификацию – инженер строитель по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 1997 года работает на руководящих должностях в отраслях, специализирующихся на строительстве дорог.

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