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Политика

Роман Колосов уволен с поста замглавы Нижнего Новгорода по транспорту

05 июля 2019 16:20  [275] Политика
Роман Колосов

Роман Колосов

Фото: НИА Нижний Новгород

Роман Колосов уволен с поста заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщает управление по связям со СМИ
городской администрации.

Чиновник покинул должность по собственному желанию 5 июля 2019 года в связи с переходом на другую работу.

Роман Колосов назначен замглавы Нижнего Новгорода по транспорту в октябре 2018 года. До этого он работал руководителем "ГУММиД". В апреле 2018 года шла речь о назначенииэкс-руководителя московской компании ООО УК "Строй-Партнер" Романа Колосова руководителем департамента дорожного хозяйства. Тогда в пресс-службе администрации говорили о том, что Роман Колосов работал на крупных проектах, в том числе с привлечением федеральных средств. С 2016 по 2018 год возглавляемая им компания принимала участие в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском шоссе в Москве, а также в реконструкции участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив.

В сентябре прошлого года стало известно, что Роман Колосов возглавил МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" ("ГУММиД"). Таким образом, он проработал на этой должности менее двух месяцев.

СПРАВКА:
Роман Юрьевич Колосов родился 2 марта 1984 года. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (г.Омск). Начал работать в должности инженера ПТО в ООО "Автострада", также работал в компаниях, занимающихся строительством и реконструкцией автомобильных дорог. С февраля 2016 года по 2018 год - генеральный директор ООО Управляющая компания "Строй-Партнер".

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