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Культура и отдых

День города прошел на Бору Нижегородской области 11 августа

12 августа 2019 11:02  [58] Культура и отдых

День города прошел на Бору Нижегородской области 11 августа 2019 года. Праздник совпал с российским Днем строителя. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

В этот день в деревне Апраксино был торжественно зажжен факел по случаю газификации населенного пункта. Всего в деревне будет газифицирован 21 дом. В деревне Пикино председатель Заксобрания Евгений Лебедев также поздравил с "золотой свадьбой" семью Лихомановых.

После этого участники праздничных мероприятий посетили д. Потемино. Жители деревни обращались к Евгению Лебедеву и в администрацию округа с просьбой решить вопрос, связанный с низким напором воды в системе водоснабжения. Также люди беспокоились, что из-за этого в случае пожара не хватит воды для его тушения. После этого, пожарную машину наполнили водой.

Также на улице Нахимова в торжественной обстановке открыли детскую площадку.

На стадионе "Кварц" по традиции прошла торжественная церемония награждения работников строительной отрасли.

"Важно, что в праздничный день прошли знаковые события. Так, в деревне Апраксино был торжественно зажжен факел по случаю газификации. Это значит, что сюда приходит городской уровень комфорта. На улице Нахимова мы открыли детскую площадку. Это настоящий арт-объект, куда люди будут и с детьми приходить, и фотографироваться на память. Сделать жизнь максимально комфортной для людей – вот главная цель, которая достигается общими усилиями депутатского корпуса, правительства области, местных органов власти, общественности", - добавил Евгений Лебедев.

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