Министр транспорта Нижегородской области прокомментировал ситуацию с невыходом балахнинских водителей в рейсы

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Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов прокомментировал ситуацию по итогам публикаций в соцсетях о том, что водителям автобусов не дали выйти в рейсы 12 августа 2019 года после несогласия с новым графиком работы и отмены льгот пенсионерам.
Вадим Власов пояснил, что в "МП Балахнинскоепассажирское автотранспортное предприятие" произошла забастовка водителей из-за того, что "предприятием был ужесточен контроль над оплатой проезда пассажиров и работой системы АСОП, так как неоднократно поступали жалобы от жителей, что кондукторы и водители не хотят проводить оплату через валидатор системы АСОП (причину озвучивали "сломан" и т.д)".
"После данных фактов и проведённых проверок Администрация предприятия ужесточила контроль над оплатой проезда и установила норму оплаты водителя и кондуктора на основании отчета системы. Данный факт не устроил водителей - в результате забастовка. На 10:00 11.08.19 вопрос закрыт, автобусы вышли на линию", - ответил министр.
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