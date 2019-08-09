Сотрудник нижегородского планетария подтвердил приближение астероида к земле Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Астероид 2019 OU1 размером с 40-этажный дом максимально приблизится к Земле 28 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Диаметр астероида составляет 160 метров. Он подлетит на 2,65 лунных дистанций (расстояние от земли до луны - 384 400 км).

Старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев подтвердил НИА "Нижний Новгород" информацию о приближении астероида. Однако, он заметил, что "это – рядовое явление".

Астероиды приближаются к Земле чуть ли не каждые два дня. При этом их диаметр зачастую даже больше 2019 OU1.

"Это маленький астероид. Размер больших небесных тел достигает 600-1000 километров. К тому же он пройдет достаточно далеко. В списке потенциально опасных небесных тел его нет. В ближайшее 20-30 лет столкновения астероидов с Землей не предвидится", - сказал Алексей Киселев.

Ранее, Алексей Киселев назвал "уткой" сообщение о приближении к Земле астероида "Апофис". В январе астрономы из Санкт-Петербурга сообщили, что "Апофис" пройдет на расстоянии в 10 раз более близком к Земле, чем расстояние до Луны, и это произойдет, предположительно через 50 лет или в 2068 году.

Напомним, что сегодня ночью нижегородцы смогут наблюдать пик ежегодного звездопада "Персеиды".