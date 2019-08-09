Зону отдыха на реке Яхта открыли в Тонкино Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НРО "Единая Россия"

Зону отдыха на реке Яхта открыли в Тонкино Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО "Единой России".

Благоустройство общественного пространства проведено в рамках проекта "Единой России" "Городская среда"

"Немного не повезло с погодой, но территории стараются успеть, уложиться в сроки и при этом обеспечить качество. Ну и, конечно, если получается, приурочить открытие к значимым датам. Одним из первых завершили работы по обустройству общественного пространства в Тонкино. И уже в эти выходные ко Дню поселка здесь прошло открытие зоны отдыха на реке Яхта. Получилось уютное место отдыха. Два года здесь велись работы. В общей сложности по проекту было вложено более 5 млн рублей. Большая часть - это федеральные средства", - рассказал депутат Государственной Думы Артем Кавинов.

Он также отметил, что многие территории планируют завершение работ по проекту в сентябре. "В Городце активно готовится к открытию территория Святого озера, в Урене обустраивается площадь Труда, в Сормово – близятся к концу работы на дворовых территориях, в парке Светлоярский, также как и в сквере города Чкаловск, в Шаранге - к концу сентября намечено завершение работ по второй очереди парка Заречный, в Воскресенском – к началу сентября планируют привести в порядок набережную", - добавил Кавинов.

Кроме того, завершено благоустройство на территориях, победивших в 2018-ом во Всероссийском конкурсе малых городов.

"В Семенове 15 сентября ко Дню города в планах открыть улицу Заводская. На сайте администрации городского округа даже есть опция онлайн камеры, где можно посмотреть ход благоустройства. Работы здесь идут по Всероссийскому проекту. Напомню, что Семенов стал победителем среди малых городов с численностью от 20 до 50 тысяч человек и получил грант в 80 млн рублей. А вот озеленение улицы проводится по партпроекту. В этом году по "Городской среде" два общественных пространства – Заводская и парк Ленинского комсомола. Общая стоимость работ порядка 15 млн рублей. И уже в сентябре можно будет увидеть обновленный Семенов", - сказал депутат.