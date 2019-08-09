"Соревнования водителей позволили "Теплоэнерго" экономить топливо и оптимизировать загрузку автотранспорта", - Илья Халтурин Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин поздравил победителей первого соревнования водителей предприятия. Награждение лучших водителей по итогам июля прошло на территории автобазы, рассказали в пресс-службе компании.

В соревновании участвовали 210 водителей грузового и 56 водителей легкового транспорта. В течение месяца водители получали баллы за экономию горюче-смазочных материалов, выполнение заданий, чистоту автотранспорта, а также оперативное и качественное устранение неполадок. За замечания к работе и нарушения баллы отнимались. Победителей определили по наибольшему количеству баллов. Обладателем первого места стал Иван Булыгин, набравший 16 баллов. С результатами второго и третьего места месяц закончили сразу 11 человек – 8 и 3 соответственно.

"Конкурс водительского состава – это одно из направлений, которое входит в комплекс больших проектов, которые мы реализуем в рамках бережливого производства. Нельзя недооценивать ту роль, которую выполняет наш автопарк – и грузовой, и легковой. Самое ценное, чего мы хотим достичь, это, конечно же, вовлеченность и заинтересованность персонала. Уже сейчас мы получаем от этого положительные эффекты - экономию горючего и оптимизацию загрузки автотранспорта. Измененный режим загрузки позволяет обслуживать больше объектов и лучше подготовиться к отопительному сезону", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Директор департамента транспорта АО "Теплоэнерго" Александр Шкалов добавил, что водители приняли нововведение с энтузиазмом и проявляют большую заинтересованность.

"Благодаря руководителю нашего предприятия сейчас у нас обновился парк, и все водители имеют возможность участвовать в соревнованиях на равных. Критерии оценки простые – безаварийность, экономия топлива, отсутствие трудовых нарушений. Победить может каждый", - подчеркнул Александр Шкалов.

Победитель месяца – водитель КАМАЗа Иван Булыгин рассказал, что для победы нужно добросовестно относиться к своей работе и рабочему месту.

Соревнование водителей введено на предприятии с 1 июля 2019 года. Подведение итогов и премирование будет ежемесячным, с финальным соревнованием лучших водителей каждого месяца в конце года.

Напомним, в АО "Теплоэнерго" также реализуется производственное соревнование мастерских участков, в котором задействованы все пять районов тепловых сетей предприятия — это 92 мастерских участка.

Производственные соревнования способствует повышению эффективности и производительности труда персонала, рациональному расходованию ресурсов, что, в конечном итоге, ведет к улучшению качества предоставления услуг, отметили в компании.