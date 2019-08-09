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Происшествия

Росгвардейцы, готовясь к Alfa Future People, изъяли у жителей пос. Б.Козино огнестрельное оружие

12 августа 2019 15:54  [68] Происшествия
Изъятое оружие

Изъятое оружие

Фото: Пресс-служба регионального управления Росгвардии

Сотрудники лицензионно-разрешительной службы управления Росгвардии по Нижегородской области в преддверии фестиваля Alfa Future People, который пройдет в поселке Большое Козино Балахнинского района, изъяли у местных жителей несколько единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Напомним, что фестиваль музыки и технологий Alfa Future People пройдет в поселке Большое Козино с 16 по 18 августа. Ожидается, что за три дня мероприятие посетят более 50 тысяч гостей из разных стран мира.

В преддверии этого мероприятия сотрудники Росгвардии проверили владельцев гражданского оружия, условия хранения этого оружия и соблюдение законодательства в данной сфере.

В ходе рейда было выявлено два нарушения правил оборота оружия и изъято три единицы оружия.

Кроме того, росгвардейцы проверили работников частных охранных организаций, которые будут задействованы в охране территории проведения фестиваля. Нарушений в их деятельности не выявлено.

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