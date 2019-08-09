Росгвардейцы, готовясь к Alfa Future People, изъяли у жителей пос. Б.Козино огнестрельное оружие

Изъятое оружие
Фото:
Сотрудники лицензионно-разрешительной службы управления Росгвардии по Нижегородской области в преддверии фестиваля Alfa Future People, который пройдет в поселке Большое Козино Балахнинского района, изъяли у местных жителей несколько единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Напомним, что фестиваль музыки и технологий Alfa Future People пройдет в поселке Большое Козино с 16 по 18 августа. Ожидается, что за три дня мероприятие посетят более 50 тысяч гостей из разных стран мира.
В преддверии этого мероприятия сотрудники Росгвардии проверили владельцев гражданского оружия, условия хранения этого оружия и соблюдение законодательства в данной сфере.
В ходе рейда было выявлено два нарушения правил оборота оружия и изъято три единицы оружия.
Кроме того, росгвардейцы проверили работников частных охранных организаций, которые будут задействованы в охране территории проведения фестиваля. Нарушений в их деятельности не выявлено.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+