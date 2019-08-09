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Происшествия

Нижегородец избил битой наркоманов: один погиб, второй - в больнице, - СК

12 августа 2019 16:22  [97] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Нижнего Новгорода, которого подозревают в избиении двоих молодых людей, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По предварительным данным, преступление произошло днем 10 августа в Московском районе Нижнего Новгорода во дворе одного из домов. Подозреваемый избил битой своих соседей — двоих 35-летних молодых мужчин в ходе ссоры. Как он потом объяснил, ссора возникла из-за того, что соседи находились в состоянии наркотического опьянения.

В итоге один из пострадавших скончался, второй — госпитализирован, его оперировали, но врачи оценивают состояние как тяжелое.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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