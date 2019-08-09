Новогорьковскую ТЭЦ возглавил Ренат Валиуллин Бизнес

Ренат Валиуллин Фото: пресс-служба Т Плюс

Техническим директором – главным инженером Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" назначен Ренат Валиуллин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

До этого, в 2018-2019 годах, Ренат Валиуллин являлся техническим директором Автозаводской ТЭЦ (Нижний Новгород).

Ренат Гаптольнорович Валиуллин родился в 1979 году в городе Иваново. В 2001 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности электрические станции, в 2018 году - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по программе МВА (Мастер делового администрирования) .

С 2001 года работал на Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс", в 2012-2017 годах – технический директор – главный инженер станции. В 2017-2018 годах возглавлял Ульяновскую ТЭЦ-1 Ульяновского филиала "Т Плюс".