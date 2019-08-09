"Отправляя отходы на переработку, а не на захоронение, мы достигаем целей нацпроекта "Экология", - Андрей Харин Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин посетил завод по переработке ПЭТ-тары в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района. Об этмо сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во время визита Андрей Харин отметил, что в рамках перехода на раздельный сбор мусора в регионе необходимо увеличивать количество пластика, отправляемого на переработку.

"В Нижегородской области стартовал постепенный переход на раздельный сбор мусора. Пока отдельно вывозим пластик. Это позволяет улучшить качество вторичного сырья, то есть пластиковых бутылок, которые после можно отправить на переработку. Предприятия, которые занимаются этим, в регионе есть, планируется открывать и новые заводы, чтобы наращивать объемы переработки пластика. Давая ему вторую жизнь, мы сокращаем объемы отходов, которые идут на захоронение, что способствует достижению целей национального проекта "Экология", - отметил Андрей Харин.

Пластиковые бутылки на завод ГК "Реал-Инвест" поступают, в том числе, с Кстовского мусоросортировочного комплекса, после чего с них снимают этикетки и измельчают в ПЭТ-флекс. Именно из этого материала потом можно сделать новые изделия из пластика.

Напомним, 1 августа 2019 года в Нижегородской области начался первый этап внедрения раздельного накопления отходов. В его рамках контейнерные площадки оснастят сетчатым контейнером для сбора пластиковой бутылки. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы будут принимать самостоятельно на собрании жильцов дома.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.