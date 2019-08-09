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Культура и отдых

Композитор Александр Морозов подарит городу песню "Нижегородская лирическая"

12 августа 2019 17:22  [42] Культура и отдых
Александр Морозов

Александр Морозов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Композитор Александр Морозов планирует передать права на "Нижегородскую лирическую" городу и региону. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Таким образом, Нижний Новгород станет полноправным обладателем песни. Торжественная церемония передачи прав состоится в День города 17 августа.

Композитор, народный артист РФ Александр Морозов в настоящее время осуществляет гастрольный тур по городам Нижегородской области.

Напомним, в ноябре 2018 года в программе "Герои Волги" композитор заявлял о своем убеждении, что творчество умом не понять.

СПРАВКА:

Александр Морозов (родился 20 марта 1948 года) - советский и российский композитор-песенник, народный артист Молдовы, Украины и России, автор песни "Нижегородская лирическая".

Песня "Нижегородская лирическая" была написана в 1996 году. Автор текста — нижегородец Юрий Паркаев (1941—2013 гг). Поэт предложил текст композитору Александру Морозову, который написал на него музыку и сделал аранжировку. Песня настолько понравилась нижегородцам, что стала неофициальным гимном города, который исполняют на праздниках и народных гуляниях.

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