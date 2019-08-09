Почти треть высаженных в 2019 году лесов будет создана из генетически улучшенных семян Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Порядка 30% высаженных в 2019 году в Нижегородской области лесов будут созданы из генетически улучшенных семян. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

"Ежегодно в Нижегородской области с объектов лесного семеноводства заготавливается до 100 кг семян с улучшенными наследственными свойствами, из которых выращивается посадочный материал в количестве 2,5-5,5 млн штук", - рассказал Роман Воробьев.

"Каждый год новые леса в Нижегородской области высаживаются на значительных площадях, 30% новых насаждений создаются из улучшенного посадочного материала", – добавил директор.

Как пояснили в департаменте лесного хозяйства, семена с улучшенными наследственными свойствами получают от так называемых "плюсовых деревьев". На каждое такое дерево заводится специальный паспорт.

"Плюсовые" деревья - это деревья, значительно превосходящие по одному или комплексу хозяйственно ценных признаков и свойств окружающие деревья одного с ними возраста и породы, растущие в тех же условиях. На сегодняшний день в лесах Нижегородской области насчитывается 581 плюсовое дерево. Кроме того, объекты лесного семеноводства представлены так называемыми "плюсовыми" насаждениями на площади более 150 га и специально созданными лесосеменными плантациями площадью почти 350 га.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в настоящее время на территории области высажено 4 тысячи гектар леса - порядка 20 млн новых деревьев.

Губернатор добавил, что в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году в регионе планируется провести лесовосстановление на площади 13 тысяч га. "Это один из самых высоких показателей среди субъектов ПФО", - отметил Глеб Никитин. В том числе, в Нижегородской области будет высажено около 5 тысяч га нового леса.

Роман Воробьев напомнил, что в 2019 году лесные службы региона благодаря нацпроекту "Экология" получили около 100 единиц современной лесовосстановительной и лесопожарной техники, что важно для качественного выполнения лесовосстановительных работ.

Напомним, что по поручению Глеба Никитина Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".