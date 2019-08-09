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Происшествия

Квартирные кражи участились в Нижнем Новгороде

13 августа 2019 09:17  [94] Происшествия

Квартирные кражи участились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Телевизор, ноутбук, ювелирные изделия и другие материальные ценности на общую сумму 113500 рублей были похищены из жилищ нижегородцев в Автозаводском, Советском и Сормовском районе областного центра.

В начале августа 2019 года неизвестный сломал замок и проник в квартиру дома, расположенного по улице Васюнина, тайно похитил телевизор, ноутбук, ювелирные изделия и денежные средства, принадлежащие 74-летней жительнице города. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 87 500 рублей.

Аналогичные случаи квартирных краж были зафиксированы полицейскими на территории Сормовского и Автозаводского района.

В период с 10 по 11 августа текущего года злоумышленник проник через открытое пластиковое окно в одну из квартир дома, расположенного по переулку Бакинскому, откуда из шкафа похитил денежные средства нижегородки. Сумма материального ущерба, причиненного противоправным деянием, составила 9 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.

Напомним, на днях полицейские задержали похитителя на Бору "по горячим следам": мужчина может быть причастен к другим преступлениям.

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Теги:
Кража МВД
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