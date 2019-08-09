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Общество

"Горячая линия" по соблюдению закона о тишине пройдет в Нижнем Новгороде 14 августа

13 августа 2019 09:54  [50] Общество

"Горячая линия" по соблюдению закона о тишине пройдет в Нижнем Новгороде 14 августа 2019 года. Об этом сообщили в городском управлении по безопасности и мобилизационной подготовке.

Звонить по телефону 419-28-99 можно с 9:00 до 18:00.

Напомним, в конце прошлого года в областной закон "О тишине" были внесены поправки. В регионе был введен запрет на проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах в будние дни с 20:00 до 7:00 часов (ранее - с 22:00 до 7:00), а в выходные дни - с 20:00 до 10:00 (ранее - с 23:00 до 10:00).

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