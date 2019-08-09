Нижегородское УФАС возбудило дело по факту непристойной рекламы цветочного магазина Бизнес

Нижегородское УФАС возбудило дело по факту непристойной рекламы цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе управления 13 августа 2019 года.

В Нижнем Новгороде на заднем стекле автомобиля Hyunday распространялось сообщение следующего содержания: "Наши букеты за[абстрактное изображение]бись закажи и убедись!...". Недостающая буква в рекламе прикрывается абстрактным изображением в виде мужчины с цветами в руке, демонстрирующего процесс курения.

Поскольку эта информация ассоциируется с бранными, непристойными выражениями, Нижегородское УФАС России возбудило дело в отношении владельца цветочного магазина по признакам нарушения пункта 3 части 5 и части 6 статьи 5 ФЗ "О рекламе". Нарушитель добровольно прекратил распространение ненадлежащей рекламы.

Нарушение требований рекламного законодательства образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Нижегородского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

СПРАВКА:

Согласно пункту 3 части 5 статьи 5 ФЗ "О рекламе" в рекламе не допускаются демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции.

В соответствии с частью 6 статьи 5 ФЗ "О рекламе" не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

Часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ гласит: нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ранее глава города Владимир Панов сообщал, что около 100 незаконных рекламных конструкций демонтируется в Нижнем Новгороде каждую неделю.