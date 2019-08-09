Нижегородская станция аэрации отмечает 45-летний юбилей Общество

Фото: ОАО "Нижегородский водоканал"

Нижегородская станция аэрации отмечает 45-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Нижегородский водоканал".

Нижегородская станция аэрации – это первое сооружение переработки сточных вод, построенное на Волге. Сейчас на станции трудится около 100 человек, многие работают здесь более 20 лет. За время работы сложилось несколько трудовых династий, общий стаж работников одной из таких семей составляет 145 лет. За это время ими был накоплен уникальный профессиональный опыт, который помогает специалистам регулировать те процессы, которые происходят на станции.

В честь праздника руководство предприятия отметило особо отличившихся работников станции памятными наградами.

"Я стоял у истоков работы станции. Еще студентом принимал участие в ее строительстве, после чего остался здесь работать и работаю в Нижегородском водоканале по сегодняшний день", - рассказал почетный работник Нижегородского водоканала Дзиминскас Чесловас.

По словам главного инженера АО "Нижегородский водоканал" Сергея Давыдова совершенствование технологических процессов на станции крайне необходимо.

"Несмотря на возраст, показатели очистки стоков здесь одни из лучших на Волге. В рамках национального проекта "Экология" Нижегородский водоканал планирует модернизацию станции. Предприятие попало в федеральную программу "Оздоровление Волги". Планируется существенное финансирование мероприятий по обновлению технологического оборудования, по его восстановлению, по внесению изменений в технологический процесс с улучшением качества сбрасываемых стоков", - отметил он.

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Нижегородская станция аэрации – это комплекс сооружений, предназначенный для полной биологической очистки сточных вод. Очистные сооружения на механическую очистку мощностью 600 тыс. куб. м в сутки пущены в эксплуатацию в августе 1974 года по проекту "Гипрокоммунводоканал". С этого момента станция принимает сточные воды, поступающие с Нагорной и Заречной частей Нижнего Новгорода, а также с городского округа Бор.



Общая производительность станции составляет 1,2 миллиона кубических метров в сутки. На текущий момент объем перерабатываемых стоков составляет 800 тысяч кубических метров в сутки. Полная очистка стоков включает в себя механическую очистку, биологическую очистку, доочистку, обработку осадков. Обеззараживание осуществляется жидким хлором.



В настоящее время на Нижегородской станции аэрации в рамках национального проекта "Экология" проводится модернизация технологических процессов. Так, с 2015 по 2018 год были реконструированы аэротенки первой очереди, а также модернизирован цех механического обезвоживания. В результате уменьшен объем сбрасываемого на иловые поля осадка на 20%.

В рамках программы "Оздоровление Волги" будут реконструированы аэротенки второй очереди, в результате существенно снизится содержание загрязняющих веществ на выходе с Нижегородской станции аэрации. Также планируется внедрить самую современную на сегодняшний момент технологию очистки сточных вод — ультрафиолетовое обеззараживание. Внедрение этой технологии позволит полностью отказаться от обеззараживания воды жидким хлором. Использование этой экологичной технологии существенно улучшит ситуацию в бассейне Волги и в целом повысит безопасность производственных процессов.