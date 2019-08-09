Правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию изменились с 1 августа Общество

ПАО "ТНС энерго НН" информирует потребителей об изменениях в законодательстве, регулирующем правила предоставления коммунальных услуг.

Как пояснили в пресс-службе компании, с 1 августа 2019 года вступили в силу поправки в постановление правительства РФ, изменяющие правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию.

Согласно новым правилам, показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии, переданные потребителем после 25 числа месяца, не будут учитываться в расчетах за текущий месяц. Показания, переданные с 26 по 31 число, пойдут в расчет оплаты за следующий месяц.

Например, показания, которые потребители передали до 25 августа, будут использованы в расчете оплаты за август. Показания, переданные с 26 по 31 августа, будут учтены при расчете оплаты за сентябрь. Стоит отметить, что в последнем случае расчет за август будет произведен по среднемесячному потреблению клиента.

"Обращаем внимание жителей многоквартирных и частных жилых домов: чтобы использовать социальную норму в полном объеме, рекомендуем передавать показания электросчетчиков 1 раз в месяц с 23 по 25 число", - добавили в пресс-службе.



Ознакомиться с различными способами передачи показаний электросчетчиков можно на сайте "ТНС энерго НН", в разделе "Информация"/"Способы передачи показаний".

В "ТНС энерго НН" обратили внимание руководителей компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами: согласно новым правилам, снимать показания общедомовых (коллективных) приборов учета электроэнергии следует в период с 23 по 25 число текущего месяца, а направлять их в "ТНС энерго НН" не позднее 26 числа месяца.