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Спорт

ФК "Нижний Новгород" арендовал форварда ФК "Рубин" Артура Сагитова

13 августа 2019 12:21  [73] Спорт

Фото: ФК Рубин

ФК "Нижний Новгород", выступающий в ФНЛ, арендовал нападающего ФК "Рубин" Артура Сагитова. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба Казани.

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона, то есть до 31 мая 2020 года.

Артур Сагитов – воспитанник Академии "Рубина". 30 ноября 2018 года дебютировал за основную команду, а 2 марта 2019 года отметился первым голом в Премьер-Лиге, принеся победу над "Ахматом" (1:0). Всего за главную команду сыграл 14 матчей.

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