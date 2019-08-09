ФК "Нижний Новгород" арендовал форварда ФК "Рубин" Артура Сагитова Спорт

Фото: ФК Рубин

ФК "Нижний Новгород", выступающий в ФНЛ, арендовал нападающего ФК "Рубин" Артура Сагитова. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба Казани.

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона, то есть до 31 мая 2020 года.

Артур Сагитов – воспитанник Академии "Рубина". 30 ноября 2018 года дебютировал за основную команду, а 2 марта 2019 года отметился первым голом в Премьер-Лиге, принеся победу над "Ахматом" (1:0). Всего за главную команду сыграл 14 матчей.