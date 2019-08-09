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Политика

Вадим Власов уволен с должности министра транспорта Нижегородской области

13 августа 2019 12:24  [334] Политика

Вадим Власов уволен с должности министра транспорта Нижегородской области по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Выбор новых кандидатов на пост руководителя министерства будет проходить в рамках проекта "Команда Правительства", отметили в пресс-службе правительства.

Вадим Власов был назначен министром транспорта в декабре 2017 года. До этого он занимал должность первого заместиля председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

С 13 августа 2019 года обязанности министра транспорта региона будет исполнять заместитель - Андрей Ермолаев. До того, как в 2017 году занять должность заместителя министра, Андрей Ермолаев в течение 16 лет работал в Дорожном фонде Нижегородской области (с 2002 года – ГУ "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области"), где прошел путь от инженера до заместителя директора по экономике.

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