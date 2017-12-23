Последние новости рубрики Политика
23 декабря 2017 10:51  [1683] Вадим Власов назначен и.о. министра транспорта Нижегородской области
23 декабря 2017 10:28  [230] "Юридические основания для отмены выборов, назначенных на 12 января, отсутствуют", - Василий Войнов
22 декабря 2017 19:05  [243] Нижегородские делегаты прокомментировали XVII партийный съезд "Единой России"
22 декабря 2017 17:41  [191] "Одноглавая" система муниципального управления эффективнее с точки зрения скорости принятия решений", - Александр Шаронов
22 декабря 2017 16:10  [438] Минюст прокомментировал сохранение в Уставе Нижнего Новгорода пункта об избрании главы города из числа депутатов
22 декабря 2017 15:37  [235] Руководитель "Партии роста" Борис Титов выдвинулся на пост президента РФ
22 декабря 2017 14:17  [1191] Адвокаты зампредседателя нижегородского Заксобрания Олега Сорокина обжаловали его арест
22 декабря 2017 12:45  [218] "Я увидел в Елизавете Солонченко не классического чиновника", - Роман Пономаренко
22 декабря 2017 11:26  [228] Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся на выборы президента РФ
22 декабря 2017 09:29  [279] "Единая Россия" сократила количество Межрегиональных координационных советов с 26 до восьми по количеству округов
Политика

Вадим Власов назначен и.о. министра транспорта Нижегородской области

23 декабря 2017 10:51  [1683] Политика
здание правительства Нижегородской области

здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Вадим Власов назначен и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Данная информация содержится на сайте правительства региона.

Согласно сведениям с сайта Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, ранее Власов занимал в нем должность первого заместиля председателя.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники, ожидалось, что новая структура нижегородского правительства будет утверждена в декабре 2017 года. Одно из рассматриваемых изменений по самой структуре – увеличение количества замов губернатора с пяти до семи. Предполагалось также, что она будет утверждена с 1 декабря, однако этого не произошло.

Напомним, Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. За три месяца в региональном кабмине произошло три изменения: ушел руководитель пресс-службы Роман Скудняков, а также министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода после отставки сити-менеджера Сергея Белова и его зама Сергея Миронова.

Последние ушли в отставку после озвученных главой региона планов по переводу города на одноглавую систему и представленной кандидатуры депутата Госдумы Владимира Панова на должность главы областного центра. Еще одно кадровое решение состоялось в начале декабря. Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph