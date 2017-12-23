Вадим Власов назначен и.о. министра транспорта Нижегородской области Политика

здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Вадим Власов назначен и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Данная информация содержится на сайте правительства региона.

Согласно сведениям с сайта Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, ранее Власов занимал в нем должность первого заместиля председателя.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники, ожидалось, что новая структура нижегородского правительства будет утверждена в декабре 2017 года. Одно из рассматриваемых изменений по самой структуре – увеличение количества замов губернатора с пяти до семи. Предполагалось также, что она будет утверждена с 1 декабря, однако этого не произошло.

Напомним, Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. За три месяца в региональном кабмине произошло три изменения: ушел руководитель пресс-службы Роман Скудняков, а также министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода после отставки сити-менеджера Сергея Белова и его зама Сергея Миронова.