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Общество

Четырехдневную рабочую неделю предлагают ввести в России

13 августа 2019 13:34  [102] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в министерство труда и социальной защиты РФ предложения о сокращении рабочей недели до четырех дней. Такая информация опубликована на сайте ФНПР.

"Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается", - приводятся в сообщении ФНПР слова заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата независимых профсоюзов Елены Косаковской.

Она добавила, что среди россиян сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства, однако в нашей стране предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю только когда возникают финансовые трудности, что влечет существенное сокращение зарплаты работников.

"ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", - подытожила Елена Косаковская.

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