Организаторы Alfa Future People рассказали о транспортном сообщении для посетителей фестиваля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Организаторы фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People рассказали о транспортном сообщении для посетителей фестиваля.

Мероприятие состоится с 16 по 18 августа в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области.

С 15 по 18 августа будет организовано движение электричек по маршруту "Московский вокзал" - станция "Большое Козино".

В четверг - 15 августа, 16 электричек будут ходить в течение дня, последняя электричка из Нижнего Новгорода отправится в 22:45, а из Большого Козино – в 23:25.

С пятницы по воскресенье электрички будут курсировать круглосуточно в обоих направлениях с интервалом от 22 минут в середине дня до одного часа ночью.

Для поездок на электричках можно приобрести абонемент на сайте фестиваля и в кассах Московского вокзала. Он действует с 16 по 18 августа в каждом из направлений неограниченное количество раз.

Ранее сообщалось, что специально для посетителей фестиваля вводятся дополнительные пригородные поезда по маршруту Нижний Новгород – Козино. Это электропоезда с кондиционером серии ЭП3Д (концептуально новый подвижной состав, максимально адаптированный для пригородного и внутригородского движения).

В районе поселка Большое Козино будут курсировать два бесплатных маршрута шаттлов. Их скоординируют с движением электричек.

Доступ на личном транспорте на территорию поселка будет ограничен. Допущены будут лишь машины местных жителей, а также посетители фестиваля с билетом, разрешающим проезд к его территории.

Напомним, что фестиваль проводится под Нижним Новгородом с 2014 года. В 2018 году мероприятие посетили более 50 тысяч человек из 20 стран мира. В 2019 году организаторы ожидают аналогичное количество посетителей.

На этот раз зрители познакомятся не только с новыми артистами, но и с новыми музыкальными направлениями. На фестивале открываются сразу две новые сцены: Deep-сцена и Trance-сцена. Кроме них на фестивале будут действовать Main, Bass, Techno и Live-сцены, а всего на крупнейшем электронном событии года будет работать шесть сцен.

В текущем году на фестивале выступят Ferry Corsten, Don Diablo, Coone, DJ Aphrodite, Camo & Krooked и многие другие.