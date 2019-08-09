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Происшествия

Теплоход, который горел в Сибирском затоне около Бора, тушили почти 12 часов

14 августа 2019 00:18  [79] Происшествия
Сгоревший теплоход Святая Русь

Сгоревший теплоход Святая Русь

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне "Сибирский" около Бора Нижегородской области 14 августа, потушили в двенадцатом часу ночи. Об этом сообщает региональное ГУ МСЧ РФ.

Сообщение о пожаре на судне поступило в 11:40 14 августа. На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС, а также пожарно-спасательные подразделения (видео тушения пожара на теплоходе).

В 17:18 была объявлена ликвидация открытого горения, но тушение продолжалось. В 23:01 пожар был полностью потушен.

В МЧС добавили, что площадь пожара составила 600 кв. метров, хотя изначально, когда приехали первые пожарные подразделения, горение происходило на 50 кв. метров.

Причину пожара в МЧС пока уточняют.

Ранее сообщалось, что данный теплоход не эксплуатируется с 2018 года и людей на нем не было. В затоне "Сибирский" он находился на ремонте.

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Теги:
МЧС Пожар
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