Теплоход, который горел в Сибирском затоне около Бора, тушили почти 12 часов Происшествия

Сгоревший теплоход Святая Русь Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне "Сибирский" около Бора Нижегородской области 14 августа, потушили в двенадцатом часу ночи. Об этом сообщает региональное ГУ МСЧ РФ.

Сообщение о пожаре на судне поступило в 11:40 14 августа. На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС, а также пожарно-спасательные подразделения (видео тушения пожара на теплоходе).

В 17:18 была объявлена ликвидация открытого горения, но тушение продолжалось. В 23:01 пожар был полностью потушен.

В МЧС добавили, что площадь пожара составила 600 кв. метров, хотя изначально, когда приехали первые пожарные подразделения, горение происходило на 50 кв. метров.

Причину пожара в МЧС пока уточняют.

Ранее сообщалось, что данный теплоход не эксплуатируется с 2018 года и людей на нем не было. В затоне "Сибирский" он находился на ремонте.