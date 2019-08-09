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Происшествия

Теплоход горит в Сибирском затоне около Бора

13 августа 2019 12:35  [582] Происшествия

Фото: региональное ГУ МЧС

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" горит в затоне "Сибирский" около Бора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В пресс-службе пояснили, что теплоход не эксплуатируется с 2018 года и людей на нем не было.

Сообщение о пожаре на судне поступило в 11:40. На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС, а также пожарно-спасательные подразделения.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв.м.

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Теги:
МЧС Пожар
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