Аукцион по очистке дна и берега Мещерского озера от мусора объявлен в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Аукцион по очистке дна и берега Мещерского озера от мусора объявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В документации сообщается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства либо социально ориентированные некоммерческие организации.

Аукцион состоится 26 августа 2019 года. Срок выполнения работ: два месяца с даты заключения контракта. Заказчик – министерство экологии области. Начальная (максимальная) цена контракта – 4,29 млн рублей.

Речь идет о выполнении работ по очистке дна и прибрежной полосы зеркала воды Мещерского озера от объектов механического засорения. Подрядчик должен выполнить работы по водолазному обследованию, очистке дна акватории и берега озера, а также скосить траву вокруг озера.

Длина озера 1220 м; ширина озера: максимальная - 170 м, средняя - 140 м; длина береговой линии - 3710 м.

Общая площадь всей очищаемой части озера 181 130 м2, общая площадь участка акватории, очищаемая от водной растительности 5 625 м2 (0,56 га).

Напомним, что в конце 2017 года работы по благоустройству территории вокруг Мещерского озера и бульвара по улице Бетанкура (от Мещерского бульвара до улицы Карла Маркса) выполнялись в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Конкурс на благоустройство территории у Мещерского озера выиграло ООО "Дорожник" (Нижегородская область), цена контракта составила 194,5 млн рублей.