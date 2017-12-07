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Общество

Нижегородская администрация оштрафует подрядчика за нарушение сроков благоустройства территории у Мещерского озера

11 декабря 2017 18:41  [76] Общество

Фото: Сергей Петров

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Нижегородская администрация оштрафует подрядчика за нарушение сроков благоустройства территории у Мещерского озера. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода 11 декабря 2017 года.

Напомним, что по муниципальному контракту срок окончания работ по благоустройству территории вокруг Мещерского озера и бульвара по улице Бетанкура - 30 ноября 2017 года. По данным горадминистрации на 11 декабря выполнение работ находится в завершающей стадии, ведется приемка объемов и качества выполненных работ.

Согласно информации, в настоящее время продолжаются работы по устройству площадок отдыха, установке малых архитектурных форм. Также в департаменте благоустройства отметили, что работы по нанесению дорожной разметки на территории парковки и велодорожки исключены из муниципального контракта "в связи с наступлением стабильно отрицательных температур воздуха".

"За нарушение сроков исполнения контракта к подрядной организации будут применены штрафные санкции", - заявили в департаменте.

Как сообщалось ранее, 10 декабря пользователи соцсетей отметили, что на благоустраиваемой территории у Мещерского озера началась установка объектов для отдыха – в частности, там появились деревянные лежаки.

Напомним, что работы по благоустройству территории вокруг Мещерского озера и бульвара по улице Бетанкура (от Мещерского бульвара до улицы Карла Маркса) в Канавинском районе выполняются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Работы начались 5 сентября. Конкурс на благоустройство территории у Мещерского озера выиграло ООО "Дорожник" (Нижегородская область), цена контракта составила 194,5 млн рублей.

Напомним, что проект благоустройства территории у Мещерского озера был подготовлен ООО "Нова" в мае 2017 года. Он предполагает комплексное обустройство бульвара по периметру территории с созданием велодорожек, рассредоточенных зон кратковременного отдыха. Парковочное пространство предусматривается по ул. Бетанкура, в количестве 300 машиномест. Везде предполагается оборудовать выходы к метро и создать остановки общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, по результатам второго голосования на благоустройство территорий по программе "Комфортная городская среда", которое завершилось 5 декабря, наибольшее число голосов набрали парк "Дубки", вторая очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала.

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