Глеб Никитин поздравил митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с юбилеем Общество

14 августа 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с юбилеем. В адрес митрополита была направлена поздравительная телеграмма.

"Сердечно поздравляю с 55-летием! Многие годы Вы несете архипастырскую миссию на Нижегородской земле. Ваши устремления по достижению мира, единения и межконфессионального согласия, забота по возрождению духовности и нравственности в обществе, активная просветительская деятельность заслуживают самого глубокого уважения! Желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения в жизнь всех намеченных планов!", - отмечается в поздравлении.