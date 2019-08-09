Около 100 грибников терялись в нижегородских лесах с начала 2019 года Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 100 грибников терялись в лесах Нижегородской области с начала сезона 2019 года. Об этом сообщил журналистам начальник 8 отдела регионального управления уголовного розыска ГУ МВД России подполковник полиции Павел Савинов.

Он добавил, что в настоящее время пятеро человек до сих пор не найдены.

Представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Кирилл Кубрак пояснил, что в лесах теряются, в основном, пожилые люди, в том числе у которых проблемы с памятью.

Примерно 80% потерявшихся грибников находят в трех километрах от точки входа в лес, 10% - на расстоянии в пять километров и 10% могут потеряться в радиусе 20 и более километров.

Напомним, что 3 августа 2019 года в Нижегородской области пропала 86-летняя Александра Гусева. Она ушла в лес за грибами из дома в деревне Селитьба Сосновского района и до сих пор не вернулась.