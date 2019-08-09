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Общество

Икона "Неупиваемая Чаша" будет находится в Благовещенском мужском монастыре с 17 по 25 августа

14 августа 2019 15:10  [18] Общество
Икона Неупиваемая Чаша будет находится в Благовещенском мужском монастыре с 17 по 25 августа

Икона Неупиваемая Чаша будет находится в Благовещенском мужском монастыре с 17 по 25 августа

Фото: С сайта Нижегородской митрополии

Список с чудотворного образа Божией Матери "Неупиваемая Чаша" будет находится в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода с 17 по 25 августа 2019 года. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.

Образ доставят в монастырь по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Постоянно эта святыня находится в скиту Благовещенской обители в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", расположенном в селе Рожнове Борского района.

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