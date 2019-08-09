Икона Неупиваемая Чаша будет находится в Благовещенском мужском монастыре с 17 по 25 августа
Фото:
Список с чудотворного образа Божией Матери "Неупиваемая Чаша" будет находится в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода с 17 по 25 августа 2019 года. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.
Образ доставят в монастырь по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Постоянно эта святыня находится в скиту Благовещенской обители в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", расположенном в селе Рожнове Борского района.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+