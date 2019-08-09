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Бизнес

"Около 46 миллионов рублей получат моногорода на поддержку социального предпринимательства", - Глеб Никитин

14 августа 2019 16:12  [70] Бизнес

В Нижегородской области стартует конкурсный отбор в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие в нем могут принять муниципалитеты, на территории которых располагаются моногорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Общий объем финансирования на данное мероприятие национального проекта - около 46 миллионов рублей. По итогам конкурса средства будут распределены между муниципалитетами, а они, в свою очередь, направят их социально ориентированным предпринимателям. В частности, это проекты, связанные с поддержкой пожилых граждан и инвалидов, реализацией образовательных инициатив. С помощью субсидии предприниматели смогут компенсировать часть затрат. В конечном итоге подобные меры поддержки должны привести к созданию новых рабочих мест, что особенно важно в условиях моногородов", - отметил губернатор.

Поддержку могут получить около 60 предпринимателей.

Напомним, 96 млн рублей субсидий из областного бюджета получат муниципалитеты Нижегородской области на местные программы развития предпринимательства. Новые меры станут дополнением к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предоставление субсидий муниципалитетам будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии - от 0,3 млн рублей до 30 млн рублей.

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