АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказало помощь в проведении патриотической акции "Вахта памяти" Общество

Фото: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказало помощь нижегородскому поисковому отряду "Курган" в организации и проведении полевой экспедиции вблизи д. Черный ручей Бельского района Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ежегодная "Вахта памяти" стартовала в конце июля 2019 года. В течение трех недель поисковики нижегородского отряда "Курган" совместно с молодыми специалистами АО "Транснефть-Верхняя Волга" и работниками великолукского завода "Транснефтемаш" вели работы по поиску, идентификации останков погибших солдат и офицеров погибших в годы Великой Отечественной воны.

Итогом работы поисковой экспедиции стал подъём останков 96 бойцов и командиров Красной армии. Были установлены имена двоих из них - сержанта Константина Никифорова и красноармейца Хамида Хабиляева, уроженца Чеченской республики, останки которого, в последующем, будут переданы найденным родственникам. Еще один смертный медальон отправлен на экспертизу. В ходе полевых работ было сделано много значимых находок, в том числе медаль "За боевые заслуги", нательная иконка и другие личные вещи бойцов. Почти все останки были найдены на сравнительно небольшой площади - примерно 300 на 500 м.

13 августа 2019 года в мемориальной зоне Петропавловского кладбища г. Белого состоялась церемония торжественного захоронения. В траурных мероприятиях приняли участие представители руководства администрации города, директор департамента управления персоналом ПАО "Транснефть" Е.В. Щурова, генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Ю.Л. Левин, поисковые отряды, работающие в этом районе, родственники найденных бойцов, а также жители города Белый. Общее количество останков солдат и офицеров, найденных в ходе проведения "Вахты памяти" 2019, составило 292 человека.

Сотрудничество АО "Транснефть-Верхняя Волга" с поисковым отрядом "Курган" началось в 2018 году. Представители отряда были неоднократными участниками военно-патриотических мероприятий, проводимых в обществе, организовывали выставки найденных экспонатов, вели архивную работу по поиску родственников сотрудников компании, пропавших без вести во время боев. В 2019 году АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказало благотворительную помощь отряду "Курган" на проведение поисковых работ в Бельском районе Тверской области.

СПРАВКА:

Из-за своего географического расположения деревня Черный Ручей в период 1941 по 1943 годов была ареной ожесточенных боев. Первые бои разгорелись уже в июле 1941 года. Прорвавшиеся далеко на восток передовые немецкие части столкнулись здесь с 250-й стрелковой дивизией Красной армии, которая сперва остановила противника, а потом начала ожесточенно контратаковать. За первые месяцы войны советская дивизия потеряла тысячи бойцов погибшими и пропавшими без вести. В октябре 1941 года в ходе начавшегося немецкого наступления на Москву (операция "Тайфун") деревня оказалась на острие одного из важнейших ударов противника. Сражения вблизи д Черный Ручей завершились только в марте 1943 года.

Первые стихийные захоронения останков советских воинов состоялись здесь еще в 1980-х годах. Серьезные поисковые работы на Черном Ручье начались на рубеже веков. Только силами нижегородского поискового отряда "Курган" с 1993 по 2018 годы в этой местности проведено 58 полевых экспедиций, найдены и захоронены останки 2 164 человек, установлены имена 95 советских солдат и офицеров. На данный момент общее количество павших здесь советских воинов точно не известно.