Детский парк в Кстове благоустроят по инициативе горожан Общество

Детский парк в Кстове благоустроят по инициативе горожан Фото: НИА Нижний Новгород

Детский парк в Кстове Нижегородской области благоустроят по инициативе горожан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кстово в 2019 году приняло участие в региональной программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Отбор конкурсной комиссии прошел проект благоустройства детского парка, где работают аттракционы для разных возрастных групп детей, построена летняя сцена. В настоящее время в парке часть тротуарных дорожек и площадок для отдыха отремонтирована, но некоторые нуждаются в реконструкции и ремонте.

В рамках программы по поддержке местных инициатив в парке обновят дорожки, лавочки, урны, установят арт-объект в виде сердца. Жители Кстова получат возможность посещать благоустроенное и безопасное место отдыха для всей семьи. У населения города появится возможность реализации проектов инициативных групп разных возрастов: группы, занимающиеся финской ходьбой, проведение зарядки на свежем воздухе, занятия групп здоровья. Территория парка приобретет эстетичный вид и станет более безопасной.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, программа по поддержке местных инициатив одна из самых эффективных по своей сути.

"В принципе действия программы в наибольшей степени проявляется вовлеченность жителей, именно люди определяют, что конкретно нужно делать в первую очередь. Сейчас мы будем модернизировать программу в рамках перехода на инициативное бюджетирование, фокусировать на конкретных задачах. Например, мы решили дополнительно к национальному проекту выделять региональные средства на ремонт в рамках проекта "Дорога к дому", который на данный момент разрабатывается. Он будет касаться дорог местного значения, и работать по примеру программы поддержки местных инициатив. Жители сами смогут выбирать, какие участки ремонтировать в приоритетном порядке", — сказал Глеб Никитин.

Всего в Нижегородской области в 2019 году по программе поддержки местных инициатив будет реализовано почти 600 проектов. Надо отметить, что первоначально было одобрено 442 инициативы. Но, принимая во внимание значимость реализации местных инициатив, Глеб Никитин принял решение увеличить финансирование проекта. В итоге в этом году будет реализовано 559 программ на общую сумму субсидии более 364 млн рублей при поддержке и под контролем местных жителей.

"ППМИ - это программа, которая дает огромные возможности , чтобы ремонтировать и благоустраивать объекты, необходиме жителям. На территории Кстовского района в этом году реализуются 18 проектов стоимостью работ более 15 млн рублей. Производятся работы по газоснабжению, ремонтируются дороги и тротуары, освещение. То есть именно то, что считают необходимым сделать в первую очередь сами жители", - считает глава Кстовского района Виталий Ковалев.