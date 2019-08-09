Доходы и расходы нижегородского облбюджета на 2019 год увеличат на 3 млрд рублей Экономика

Доходы и расходы нижегородского облбюджета на 2019 год увеличат на 3 млрд рублей Фото: НИА Нижний Новгород

Доходы и расходы бюджета Нижегородской области на 2019 год планируется увеличить на 3 млрд рублей. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Проект поправок в бюджет в Законодательное собрание региона внес губернатор области Глеб Никитин.

При принятии поправок доходы областного бюджета будут увеличены до 174,6 млрд рублей, расходы — до 185,4 млрд рублей.

Дополнительные средства, поступившие в доходную часть бюджета, будут направлены на увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы. На эти цели предусмотрено 194,7 млн рублей, что позволит работникам, у которых сейчас зарплата составляет 31,115 тысяч рублей увеличить этот объем до 31,630 тысяч рублей.

Еще 249 млн рублей из дополнительных средств пойдет на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Кроме того, 180,9 млн рублей предназначены для организации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных учреждениях.