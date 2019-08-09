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Общество

Владимир Панов встретится с жителями Нижегородского района

14 августа 2019 18:49  [80] Общество
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Встреча состоится 28 августа в 18:30 в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева. Это уже вторая встреча мэра с жителями данного района

Напомним, что в феврале 2018 года Владимир Панов написал в соцсети о новом формате взаимодействия с нижегородцами и пригласил горожан на серию открытых встреч. Они прошли во всех восьми районах города: Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Советском, Канавинском и Нижегородском.

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