Владимир Панов встретится с жителями Нижегородского района

Владимир Панов
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Встреча состоится 28 августа в 18:30 в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева. Это уже вторая встреча мэра с жителями данного района
Напомним, что в феврале 2018 года Владимир Панов написал в соцсети о новом формате взаимодействия с нижегородцами и пригласил горожан на серию открытых встреч. Они прошли во всех восьми районах города: Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Советском, Канавинском и Нижегородском.
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