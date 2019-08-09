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Общество

Кстовские тепловые сети меняют тепловую магистраль под федеральной автотрассой М-7 без остановки движения

15 августа 2019 09:12  [49] Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проводят замену участка тепловой магистрали под федеральной автотрассой М-7 Москва – Казань на пересечении улиц Магистральной и Школьной. Об этом сообщили в пресс-службе компании 15 августа 2019 года.

Работы проходят без перекрытия автотрассы и продлятся до 23 августа. Общая протяженность подлежащего замене участка составляет 60 метров.

"Замена трубопровода под автотрассой без остановки движения для проведения земляных работ – задача технически сложная и требующая большой точности. Трубы заводятся в специальную гильзу длиной 22 метра, защищающую их от дорожных вибраций. Новые трубы рассчитаны на срок службы не менее 25 лет. Работы выполняются в рамках ремонтной программы КТС и позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей города в предстоящий осенне-зимний период и последующие годы", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

В 2017 году также без остановки движения КТС провели замену магистрального трубопровода под автотрассой М-7 на пересечении улицы Магистральной и проспекта Победы.

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