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Общество

Прокурор Нижегородской области выявил нарушения в СИЗО-2

15 августа 2019 09:35  [132] Общество

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов выявил нарушения в работе СИЗО-2 в поселке Дружный Кстовского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Результаты проверки обсуждены на совместном с работниками прокуратуры и следственного изолятора совещании, на котором прокурор области потребовал от руководства территориального органа уголовно-исполнительной системы принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, прокурор области обратил внимание администрации СИЗО-2 на недопустимость несоблюдения требований закона об обеспечении изоляции, размещения подозреваемых и обвиняемых в камерах вопреки установленным федеральным законом, а также на необходимость улучшения материально-бытового обеспечения.

По фактам выявленных в ходе проверки нарушений начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области подготовлено представление об устранении не только нарушений, но причин и условий, и способствующих, в котором поставлен вопрос об ответственности лиц, по вине которых они были допущены.

Напомним, следственный изолятор в Кстовском районе открыли в конце 2013 года. На территории СИЗО-2 располагается четыре режимных корпуса для размещения 662 арестованных-осужденных. В 2018 году прокуратура также выявляла нарушения в СИЗО-2.

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