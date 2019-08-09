Помещение в здании нижегородского клуба The Top Club выставили на аукцион для аренды

Фото:
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 4 сентября 2019 года проведет аукцион на право аренды помещения в здании, где расположен ночной клуб The Top Club в Нижнем Новгороде.
Как поясняется в аукционной документации, в аренду предоставляется площадь в 271,8 кв. метров для подсобных и складских помещений. Срок аренды составляет 5 лет, начальная цена лота - 55,8 тысяч рублей.
Аукцион состоится 4 сентября.
Организаторы конкурса поясняют, что помещение, выставленное на аукцион, расположено в здании 1896 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+