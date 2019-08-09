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Бизнес

Помещение в здании нижегородского клуба The Top Club выставили на аукцион для аренды

15 августа 2019 11:53  [109] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 4 сентября 2019 года проведет аукцион на право аренды помещения в здании, где расположен ночной клуб The Top Club в Нижнем Новгороде.

Как поясняется в аукционной документации, в аренду предоставляется площадь в 271,8 кв. метров для подсобных и складских помещений. Срок аренды составляет 5 лет, начальная цена лота - 55,8 тысяч рублей.

Аукцион состоится 4 сентября.

Организаторы конкурса поясняют, что помещение, выставленное на аукцион, расположено в здании 1896 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения.

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