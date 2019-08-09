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Общество

УГИБДД по Нижегородской области создало свой канал на YouTube

15 августа 2019 14:25  [66] Общество

Фото: с сайта youtube.com

УГИБДД по Нижегородской области создало свой YouTube канал. Как сообщили на пресс-конференции 15 августа 2019 года, он называется "407 на связи".

Заместитель начальника регионального управления ГИБДД Сергей Китаев пояснил, что ресурс предназначен для публикации тематических роликов, пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения.

Короткие видео, пояснил представитель ГИБДД, можно демонстрировать в том числе на уроках ОБЖ и в рамках специальных обучающих занятий.

Подписаться на канал можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что новую методику фиксации нарушений ПДД разработали в России.

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