Более 5 тысяч жителей Нижегородской области научат работать по нацпроектам Общество

Более 5 тысяч жителей Нижегородской области научат работать по нацпроектам. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.



Так, более 3 300 работников предприятий пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование в соответствии с национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости" и более 1 800 - по нацпроекту "Демография".

"В настоящее время обучение прошли более 1 000 человек. Основная часть работников начнет получать новые знания в сентябре-октябре. Благодаря программам обучения люди смогут получить дополнительную квалификацию, а предприятия повысят эффективность", - добавил губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что заявки на обучение сотрудников в рамках национального проекта" Демография" направили около 60 предприятий, еще 18 предприятий заинтересованы, чтобы их сотрудники повысили квалификацию в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Отметим, что Нижегородская область в 2019 году получит 1,6 млрд рублей в рамках нацпроекта "Демография".