Владимир Панов оценил благоустройство игровой площадки в Приокском районе Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Владимир Панов оценил благоустройство игровой площадки в Приокском районе на улице Сурикова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по программе формирования комфортной городской среды обустраивают место для отдыха детей и взрослых с экспериментальным зонированием.

Качели, карусели и другие детские игровые элементы стоят на особом покрытии из деревянных опилок – для удобства и безопасности детей; также есть зеленая зона со скамейками и шахматными столиками. Третья зона – спортивная – включает в себя поле для минифутбола с баскетболом и разнообразные тренажеры.

Освещение на площадке светодиодное: яркое и экономичное. За ходом работ, которые продолжались два месяца, пристально следили местные жители. Они же во время общественных обсуждений помогали планировать площадку.

Весь комплекс занимает территорию около 700 квадратных метров. По словам мэра города, если площадка с зонированием понравится горожанам, этот проект возьмут за основу как стандарт для будущих зон отдыха по всему городу.

"Скоро мы уже начнем планировать благоустройство на следующий год. Создание инфраструктуры для детей, молодежи и серебряного возраста – это приоритет. На этой площадке мы увидели хорошие решения. Но нужно подождать, прежде чем мы будем принимать какие-либо решения, оценку должны дать сами жители", – заявил Владимир Панов.

Власти также сообщили, что благоустройство Нижнего Новгорода будет проходить по аналогии с Москвой.