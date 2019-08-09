Благоустройство Нижнего Новгорода будет проходить по аналогии с Москвой Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство Нижнего Новгорода будет проходить по аналогии с Москвой. Об этом сообщил директор департамента градостроительного развития и архитектуры городской администрации Александр Корнилов в ходе брифинга 15 августа 2019 года.

Он сообщил, что сотрудниками департамента было изучено несколько векторов комплексного развития крупных российских городов.

"Наиболее подходит к нашему облику города-миллионника опыт Москвы. Мы предлагаем пойти по такому же пути", - сказал глава департамента.

Он пояснил, что московские улицы были приведены к единым стандартам. Администрация столицы даже создала альбом типовых решений. Эти разработки стали основой программ по реновации Москвы.

"При этом специфика нашего города другая. Нижний Новгород не Москва. Но принцип тот же", - сказал Александр Корнилов.

Сначала нижегородские улицы будут классифицированы по интенсивности трафика, скорости движения автотранспорта, ширине проезжей части, количеству пешеходов и т.д.

На широких улицах будут созданы широкие прогулочные зоны, велосипедные дорожки и "специфическая для Нижнего Новгорода зона", где находятся фасады, отмостки, крылечки, которые обращены к улице. Сегодня они все разные – в будущем планируется единая система типизации этих объектов.

Опробуют этот опыт на центральной части города от ул. Белинской до Стрелки. Это порядка 70 улиц. Пилот запланирован на 2020 год. Очередность улиц, которые будут благоустроены, станет ясна в конце 2019 года, когда утвердят бюджет на следующий год.