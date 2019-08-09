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Общество

Специальную структуру по уходу за растениями на территории Нижнего Новгорода создадут в администрации

15 августа 2019 16:23  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специальную структуру по уходу за растениями на территории Нижнего Новгорода создадут в городской администрации. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе брифинга 15 августа 2019 года.

Он подчеркнул, что ранее такая структура в городе уже существовала, и ее необходимо вернуть.

"К сожалению город утратил специальное подразделение, которое занимается ремонтом и содержанием зеленых насаждений", - сказал Владимир Панов.

Напомним, карту зеленых насаждений хотят создать в Нижнем Новгороде. Эти данные будут использоваться для анализа существующей ситуации, в том числе для определения объёмов необходимого финансирования на комплексный уход за существующими в городе зелёными насаждениями.

Также планируется создать профессиональное сообщество из местных ландшафтников и архитекторов, разработать концепцию озеленения города в целом, выявить уникальные растения и назначить их памятниками природы, а также начать просвещение горожан о видах растений и способах их содержания.

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