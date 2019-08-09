Волонтеры НРО "Единой России" вместе с благотворительным фондом "ДаДобро" провели акцию "Лучший друг" Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

15 августа 2019 года волонтеры НРО партии "Единая Россия" и фонда "ДаДобро" передали в приют для бездомных животных "Сострадание НН" корма, аксессуары и медикаменты для животных. В сборе принимали участие члены и сторонники партии, представители благотворительного фонда и просто неравнодушные нижегородцы, рассказали в партии.

По словам секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Московского района Нижнего Новгорода Ольги Никитиной, партийцы и сторонники сразу поддержали инициативу общественной организации в проведении акции "Лучший друг". Главная ее цель - привлечь внимание нижегородцев к проблеме ответственного отношения к животным, принять активное участие в их судьбе.

"Мы сегодня приехали в приют, передали свои "гостинцы" и необходимые медикаменты и с удовольствием пообщались с мохнатыми друзьями. И очень надеемся, что благодаря таким акциям волонтеров и помощников у приюта появится еще больше. Название акции говорит само за себя. Лучший друг никогда не предаст, ответит на твою дружбу преданностью. И здесь находятся те животные, которые готовы ответить на дружбу человека и изменить его жизнь в лучшую сторону, сделать ее полнее, добрее и ярче. Уверена, наша дружба теперь продолжится, а подобные акции станут традиционными", - отметила Ольга Никитина.

Как сообщила сотрудник приюта, кинолог Юлия Саманова, сейчас в приюте находится около двухсот собак и тридцати кошек.

"Конечно, нам необходимы и корм, и медикаменты, и инвентарь. И мы всегда благодарны за помощь. Но, самое главное, чего не хватает животным, это человеческое тепло. Они так ждут и так радуются, когда встречают гостей. Штат сотрудников у нас очень маленький, поэтому мы рады каждому, кто готов подарить свое время питомцам - погулять с собакой, вычесать ее. Даже просто погладить животное, поговорить с ним - это уже очень много. И подаренное время – самое важное и необходимое", - рассказала она.

Приют ведет активную работу по поиску для собак и кошек новой семьи. Каждый месяц в "добрые руки" отдают в среднем около 50 животных, но почти такое же количество с улицы вновь оказываются в приюте. Животные сюда попадают чаще всего больные и раненые. Сотрудники и волонтеры ухаживают за ними, а опытные ветеринары спасают жизни.

"Сегодня никто из посетивших приют не ушел равнодушным. У меня уже есть четвероногий друг - немецкая овчарка. Но я обязательно расскажу о приюте знакомым и друзьям. Чтобы те, кто хочет завести собаку или кошку, первым шагом пришли сюда и помогли нашим братьям меньшим обрести свой дом", - поделился впечатлениями региональный координатор проекта сторонников Партии "Центр поддержки гражданских инициатив" Иван Калмыков.

Также в приюте была проведена фотосъемка животных для выставки, которая будет организована местным отделением "Единой России" Московского района. Организаторы надеются, что, увидев фотографии, кто-то захочет подарить бездомному животному свою заботу и поможет обрести новый дом. Открытие выставки запланировано на 20 августа.