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Бизнес

Клиенты банка "Открытие" стали больше инвестировать в продукты с купонами

15 августа 2019 16:54  [35] Бизнес

Клиенты банка "Открытие" стали больше инвестировать в продукты с купонами. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В частности, интерес клиентов банка "Открытие" растет к программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными купонами. С июля по август их доля среди всех проданных продуктов ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" достигла 72,5%, тогда как с апреля по июнь составляла только 41%, а в первые три месяца 2019 года не превышала 23%.

Купонные продукты ИСЖ позволяют клиентам регулярно (ежегодно и даже ежеквартально) видеть работу инвестиционной стратегии и получать выплаты доходности. Всего с января по август 2019 года клиенты банка "Открытие" приобрели более 3 тысяч купонных полисов ИСЖ "Росгосстрах Жизнь", а объем вложенных активов составил почти 2 млрд рублей.

Купонная стратегия-лидер как по объему инвестированных активов, так и по количеству клиентов - "Лидеры сектора" (764 млн рублей и 1608 новых клиентов). В основе инвестиционной идеи лежит корзина акций компаний лидеров таких секторов как добыча полезных ископаемых, транспорт, телекоммуникации, производство автомобилей, включая Nokia, Glaxosmithkline и др. Купон по ней начисляется клиенту, если все акции в корзине через год оказываются выше определенного в полисе барьера. При этом барьер снижается в течение действия полиса, увеличивая вероятность выплаты.

Популярностью пользуется также стратегия "Квартальный купон": она стартовала только в июне, но уже привлекла более полтысячи клиентов розничного сегмента банка "Открытие". Эта стратегия основана на акциях компаний, специализирующихся на авиаперевозках (Airbus, Singapore Airlines) и производстве товаров потребления (Nestle, Walmart). Доход по ней может выплачиваться ежеквартально, и, если купон будет выплачиваться каждый квартал, максимальный размер потенциальной доходности по полису составит 13,6% годовых в рублях и 5% в долларах США.

"Купонные стратегии ИСЖ на рынке можно назвать новым витком эволюции продукта. Возможность получения регулярных выплат сближает ИСЖ с облигациями – понятным и стабильным для многих россиян инвестиционным инструментом", - сказал руководитель инвестиционного управления СК "Росгосстрах Жизнь" Дмитрий Нуриахметов.

"ИСЖ с купонами пользуются особым спросом в розничном сегменте банка, у клиентов, которые раньше не пробовали никакие финансовые инструменты, кроме депозита, и еще не знакомы с международным фондовым рынком. Во-первых, продукт понятен на интуитивном уровне - доход рассчитывается по простым параметрам, например, если котировки акций в корзине не падают по итогам года ниже определенной цены. Во-вторых, привлекает возможность регулярных выплат в продукте", - добавила начальник управления страховых продуктов Банка "ФК Открытие" Мария Саенко.

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