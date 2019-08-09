Розничный кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 45 млрд рублей Бизнес

Розничный кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области по итогам I полугодия 2019 года увеличился на 6% - до 45 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Портфель привлеченных средств частных лиц вырос на 8% и на 1 июля составил 54 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что в сегменте кредитования основная доля портфеля приходится на ипотеку и кредиты наличными. Ипотечный портфель за первых шесть месяцев увеличился на 6% - до 21,6 млрд рублей, портфель кредитов наличными - на 9%, до 19,7 млрд рублей, кредитных карт - на 7%, до 1,7 млрд рублей.

Всего за первое полугодие ВТБ выдал жителям региона порядка 10 млрд рублей кредитных средств, из них более 5,4 млрд пришлось на кредиты наличными и 3,8 млрд – на ипотеку. Количество займов увеличилось на 6%, до 14,3 тысяч штук.

Как пояснили в пресс-службе, в ипотечном направлении наибольшим спросом пользовались кредиты на приобретение вторичного жилья. Всего на эти цели нижегородцам было выдано свыше 2,6 млрд рублей, что на 67% больше, чем годом ранее. В регионе растет и востребованность займов по программе ипотеки с господдержкой – с начала года в банке было оформлено более 50 субсидируемых жилищных кредитов на сумму свыше 135 млн рублей.

По итогам полугодия рост также зафиксирован и по сберегательным продуктам. За данный период жители области разместили в ВТБ порядка 3,3 млрд рублей своих накоплений. Это на 42% больше, чем год назад.

ВТБ продолжает развивать направление зарплатных проектов. С начала года привлечено более 17 тысяч клиентов, получающих заработную плату на карту и переводящих ежемесячные зачисления на счет в ВТБ. Портфель зарплатных карт составил 114 тысяч штук.



"Все больше нижегородцев делают выбор в пользу ВТБ. В первом полугодии в регионе наблюдался устойчивый рост спроса на наши продукты и услуги, как на кредитные, так и сберегательные. ВТБ высоко ценит доверие своих клиентов и стремится стать для них банком первого выбора. Поскольку стратегической задачей банка является клиентоориентированный подход, мы делаем все возможное, чтобы их взаимодействие с банком было удобным, а продукты и услуги максимально удовлетворяли их потребности", - сказал, комментируя итоги работы банка, руководитель ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.